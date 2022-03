Англійська Прем'єр-Ліга оголосила претендентів на звання найкращого тренера місяца у березні.

Ними стали Мікель Артета (Арсенал), Брендан Роджерс (Лестер), Юрген Клопп (Ліверпуль), Антоніо Конте (Тоттенгем) та Томас Тухель (Челсі).

Only one of these elite coaches can be named @BarclaysFooty Manager of the Month for March 👔



Who are you voting for?#PLAwards | https://t.co/01CaghhcGS pic.twitter.com/fzRpgQgLoF