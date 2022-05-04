Екс-тренер збірної Англії отримав Орден Британської Імперії.
рой ходжсон, getty images
04 травня 2022, 19:12
Екс-наставник Вотфорду, Крістал Пелас, Ліверпулю, ВБА та збірної Англії Рой Ходжсон отримав Орден Британскої Імперії.
Фахівець отримав нагороду ступеня командора за засуги перед футболом.
Відзначимо, що Ходжсон розпочав тренерську кар'єру в 1971 році, ставши ассистентом головного тренера футбольного клубу Каршолтон. Окрім того, в послужному списку 74-літнього спеціаліста є такі клуби як Удінезе, Інтер, Копенгаген, Фулгем, збірні ОАЕ та Фінляндії.