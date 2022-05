Екс-наставник Вотфорду, Крістал Пелас, Ліверпулю, ВБА та збірної Англії Рой Ходжсон отримав Орден Британскої Імперії.

Фахівець отримав нагороду ступеня командора за засуги перед футболом.

Our former manager was awarded his CBE today for his services to football ❤️💙



Congratulations, Roy 👏#CPFC pic.twitter.com/c1ysS9TjK9