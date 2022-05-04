Англия

Екс-тренер збірної Англії отримав Орден Британської Імперії.

Екс-наставник Вотфорду, Крістал Пелас, Ліверпулю, ВБА та збірної Англії Рой Ходжсон отримав Орден Британскої Імперії.

Фахівець отримав нагороду ступеня командора за засуги перед футболом.

Our former manager was awarded his CBE today for his services to football ❤️💙



Congratulations, Roy 👏#CPFC pic.twitter.com/c1ysS9TjK9 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 4, 2022

Відзначимо, що Ходжсон розпочав тренерську кар'єру в 1971 році, ставши ассистентом головного тренера футбольного клубу Каршолтон. Окрім того, в послужному списку 74-літнього спеціаліста є такі клуби як Удінезе, Інтер, Копенгаген, Фулгем, збірні ОАЕ та Фінляндії.