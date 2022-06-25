Англия

Клуб підсилив атакувальну ланку.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер нападника Норшелланна Саймона Адінгра.

Контракт з талановитим 20-річним голеадором підписаний на чотири роки — до літа 2026.

Адінгра родом з Кот д'Івуару, але робив перші кроки у футболі у Гані. У 2020 році перебрався у Данію, де займався в академії Норшелланна.

Сезон-2021/22 став першим повноцінним для форварда на професійному рівні. У 33 матчах він відзначився 10 голами та трьома асистами.

"Він креативний атакуючий гравець, який може грати на обох флангах і дуже хороший в обіграшах один в один. Це талановитий молодий гравець, на якого ми дивилися деякий час. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб допомогти йому в його розвитку", — сказав технічний директор Брайтона Девід Вейр.