Представник третього за силою дивізіону Англії Дербі Каунті нарешті знайшов нового власника.

Новим власником стала англійська компанія Clowes Developments. Таким чином, клуб виходить з-під зовнішньої адміністрації та більше не ризикує зникнути з футбольної карти світу.

Однак, сума купівлі залишається нерозкритою. 

Відзначимо, що тренерський штаб Вейна Руні зробив все, щоб зберегти команду в Чемпіоншипі, але нескінченні зняття очок звели нанівець всі старання фахівця.

Раніше клуб залишив сам молодий спеціаліст та його тренерський штаб.