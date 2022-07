Представник третього за силою дивізіону Англії Дербі Каунті нарешті знайшов нового власника.

Новим власником стала англійська компанія Clowes Developments. Таким чином, клуб виходить з-під зовнішньої адміністрації та більше не ризикує зникнути з футбольної карти світу.

Однак, сума купівлі залишається нерозкритою.

𝗧𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗻𝗼𝘄 ✊



We are delighted to confirm that Clowes Developments (UK) Ltd has completed a deal to acquire Derby County Football Club.



Lifelong supporter David Clowes, who owns the Derbyshire-based property group, is our new owner 🐏🖤🤍#DCFC