"Барани" нарешті знайшли нових власників.
фанати дербі, getty images
01 липня 2022, 20:40
Представник третього за силою дивізіону Англії Дербі Каунті нарешті знайшов нового власника.
Новим власником стала англійська компанія Clowes Developments. Таким чином, клуб виходить з-під зовнішньої адміністрації та більше не ризикує зникнути з футбольної карти світу.
Однак, сума купівлі залишається нерозкритою.
Відзначимо, що тренерський штаб Вейна Руні зробив все, щоб зберегти команду в Чемпіоншипі, але нескінченні зняття очок звели нанівець всі старання фахівця.
Раніше клуб залишив сам молодий спеціаліст та його тренерський штаб.