Англія

Англієць змінив багато клубів у своїй не надто тривалій кар’єрі.

Узимку 2021 року англійський Ліверпуль через суттєві кадрові негаразди був змушений швидко підшукати собі центрального захисника, обравши в якості тимчасової опції гравця Престона Бена Кейта Девіса.

Однак, коли до складу "червоних" повернулись основні виконавці, то 26-річний виконавець швидко став непотрібним Юргену Клоппу.

Останній футбольний рік англієць провів у складі Шеффілд Юнайтед на правах оренди, після чого повернувся до Ліверпуля, але знову ж таки не мав марних сподівань на місце в стартовому складі команди.

Зрештою, залишалось лише дочекатись моменту, коли якийсь клуб, яким у підсумки виявився шотландський Рейнджерс, запропонує прийнятні кошти за футболіста, який свого часу обійшовся "червоним" у 1,85 млн євро.

"Світло-сині", як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, у свою чергу дали майже 4 млн євро, додавши 1 млн євро у вигляді бонусів, тому швидко отримали згоду на продаж.

За минулий сезон Девіс відіграв 21 матч, забивши один гол.