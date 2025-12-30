Англія

Семеньйо готується до матчу за Борнмут перед можливим трансфером у Манчестер Сіті.

Антуан Семеньйо, який наразі виступає за Борнмут, поїхав до Лондона на матч своєї команди.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, трансфер футболіста в Манчестер Сіті може бути оформлений найближчими днями.

Попри потенційний перехід, Семеньйо зіграє у сьогоднішньому поєдинку за Борнмут.

У разі швидкого завершення угоди він також зможе взяти участь у матчі проти Челсі в неділю, коли Манчестер Сіті зустрінеться з лондонським клубом.

У поточному сезоні Антуан Семеньйо провів за "вишень" 16 матчів у рамках АПЛ, в яких забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.