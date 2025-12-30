Англія

Мерсисайдці прагнуть пролонгувати угоду з французом, проте не збираються порушувати внутрішню структуру зарплат.

Центральний захисник Ібраїма Конате залишається однією з головних тем у трансферних новинах. Ліверпуль зараз зосереджений на тому, щоб переконати 26-річного гравця підписати новий контракт.

Хоча останнім часом інтерес до француза з боку Реал Мадрид дещо охолов через спад ігрової форми захисника, мерсисайдці все одно прагнуть якнайшвидше закрити питання з його майбутнім.

Керівництво клубу запропонувало Конате нові умови, які мають зробити його одним із найбільш високооплачуваних гравців команди, проте Ліверпуль чітко дав зрозуміти: вони не виходитимуть за межі встановленої фінансової структури зарплат навіть заради лідера оборони.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль чекає на відповідь від Конате щодо фінальної пропозиції.