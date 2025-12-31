Англія

"Червоні дияволи" стали лише третім клубом після Тоттенгема та Брайтона, який дозволив "вовкам" набрати очки у цьому сезоні АПЛ.

Манчестер Юнайтед не зумів здобути перемогу в домашньому матчі 19-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Вулвергемптона. Команда Рубена Аморіма зіграла внічию 1:1, дозволивши головному аутсайдеру перервати затяжну серію з одинадцяти поразок у чемпіонаті (12 — у всіх турнірах).

Господарі відкрили рахунок на 27-й хвилині — Джошуа Зіркзе відзначився ударом після рикошету, скориставшись помилкою оборони гостей. Втім, ближче до перерви Вулвергемптон додав у темпі та був винагороджений за активність: на 45-й хвилині Ладіслав Крейчі зрівняв рахунок, замкнувши подачу головою з кількох метрів.

У другому таймі команди обмінялися небезпечними моментами. Голкіпер Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс кілька разів виручив свою команду, а наприкінці зустрічі Патрік Доргу навіть відправив м’яч у сітку, однак взяття воріт було скасоване після перегляду VAR через офсайд.

У підсумку Вулвергемптон здобув лише третій заліковий бал у сезоні та перший із початку жовтня, тоді як Манчестер Юнайтед завершив рік на шостій позиції в турнірній таблиці, втративши шанс піднятися до топ-4.

Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон 1:1

Голи: Зіркзе, 27 - Крейчі, 45

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Гевен (Йоро, 75), Мартінес, Шоу — Каземіро, Угарте (Боанова Мантато, 75) — Доргу, Зіркзе (Девідсон Флетчер, 47), Кунья — Шешко

Вулвергемптон: Са — Доерті, Москера, Крейчі — Чачуа, Аріас (Мьоллер Вольфе, 90), Гомес, Буено — Мане, Хі Чхан (Лопес, 88) — Арокодаре (Странд Ларсен, 65)

Попередження: Чачуа, Ларсен