Англія

Головний тренер лондонського клубу підбив підсумки сезону, відзначивши трофеї, стабільні результати в АПЛ та прогрес команди в єврокубках.

Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер оцінив підсумки 2025 року для своєї команди, наголосивши, що цей період став найуспішнішим в історії клубу.

"У 2025 році ми провели 37 матчів Прем’єр-ліги і знаходимося на шостому місці в зведеній таблиці АПЛ 2025 року, а ще ми вийшли в плей-оф Ліги конференцій. Крім цього, ми виграли Кубок і Суперкубок Англії. Тому вважаю, безсумнівно, це найуспішніший рік в історії Крістал Пелас", — заявив Гласнер.

Тренер також відзначив прогрес команди та її характер, навіть з урахуванням окремих невдалих матчів.

"Минула гра вибивається із цього, але бачу, як намагаються футболісти, як ми граємо. Минулого року обіграли Тоттенгем на цьому стадіоні з рахунком 1:0, але вважаю, що в цій грі ми більшою мірою володіли ходом гри, ніж тоді.

Загалом це був неймовірний рік. Вдячний футболістам за їхнє старання, згуртованість та якість. 2025 рік був чудовим для Крістал Пелес", — підсумував він.

Нагадаємо, Крістал Пелес погодив трансфер Бреннана Джонсона з Тоттенгема.