Англія

Француз став першим захисником Манчестер Юнайтед за останні 12 років, який провів 50 матчів за клуб у віці 20 років.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро продовжує виправдовувати видані йому аванси, встановивши солідне статистичне досягнення.

Французький талант став першим захисником манкуніанців у сучасній історії, який зумів відіграти за першу команду понад 50 поєдинків у 20-річному віці. Йоро відсвяткував свій 20-й день народження на початку листопада 2025 року, проте на той момент він уже встиг стати незамінною частиною оборони червоних дияволів.

Останнім захисником Юнайтед, який міг похвалитися подібною довірою тренерів та ігровою практикою у настільки юному віці, був Філ Джонс. Свій 50-й матч за клуб Джонс провів ще у далекому 2013 році.

Сьогодні молодий француз має нагоду віддячити тренерському штабу за довіру. Манчестер Юнайтед буде приймати Вулвергемптон в рамках 19 туру АПЛ, матч розпочнеться о 22:15