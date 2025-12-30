Англія

Лондонці двічі виходили вперед, але не втримали перемогу — ключову роль у нічиїй 2:2 зіграв вінгер гостей Антуан Семеньйо.

У матчі 19-го туру англійської Прем’єр-ліги Челсі на своєму полі зіграв унічию з Борнмутом — 2:2. Головною дійовою особою зустрічі став форвард гостей Антуан Семеньйо, який взяв безпосередню участь при обох голах своєї команди, але водночас привіз пенальті у власні ворота.

Борнмут відкрив рахунок уже на 6-й хвилині — після дальнього ауту Семеньйо Девід Брукс розстріляв ворота Роберта Санчеса з близької дистанції. Челсі швидко відповів: на 15-й хвилині Семеньйо порушив правила у штрафному майданчику проти Естевана, а Коул Палмер упевнено реалізував пенальті. Ще за вісім хвилин Енцо Фернандес вивів господарів уперед ефектним ударом у верхній кут.

Втім, перевага лондонців тривала недовго. На 27-й хвилині Семеньйо знову виконав небезпечний аут, після якого Джастін Клюйверт замкнув подачу з кількох метрів, встановивши остаточний рахунок матчу. Попри те, що Челсі створював моменти й у другому таймі, вирвати перемогу команді Енцо Марески не вдалося.

У підсумку Челсі виграв лише один матч із останніх семи в чемпіонаті, тоді як Борнмут продовжив свою безвиграшну серію до десяти поєдинків.

Челсі — Борнмут 2:2

Голи: Палмер, 15 (пен), Фернандес, 23 - Брукс, 6, Клюйверт, 27

Челсі: Санчес — Ачімпонг (Джеймс, 46), Чалоба, Фофана, Гюсто — Кайседо, Фернандес — Естеван (Гіттенс, 90), Палмер (Педро, 63), Гарначо (Нету, 46) — Делап (Сантос, 87)

Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Таверньє, Скотт — Брукс (Адлі, 78), Клюйверт (Сміт, 90), Семеньйо — Еванілсон (Унал, 82)

Попередження: Кайседо — Таверньє