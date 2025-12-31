Інше

Аргентинський форвард мексиканського Монтеррея змушений призупинити кар'єру через параліч Белла.

Відомий аргентинський нападник Лукас Окампос, який раніше виступав за Севілью та Мілан, зіткнувся з серйозним випробуванням, яке не стосується футбольних травм.

Як повідомляє Goal.com, 31-річний футболіст став жертвою рідкісного медичного стану — паралічу Белла. Ця хвороба вражає лицьовий нерв, спричиняючи раптову слабкість або повний параліч м’язів на одній стороні обличчя. Причиною такого стану став агресивний вірус, який атакував нервову систему гравця.

Хвороба проявилася настільки гостро, що Лукас тимчасово втратив здатність повноцінно закривати око, посміхатися та контролювати міміку. Ситуація набула розголосу після того, як з’явилися чутки про травму Окампоса під час невдалого катання на скейтборді, проте саме вірусний параліч виявився справжньою причиною його відсутності в складі Монтеррея.

Параліч лицьового нерва (параліч Белла), що виник як ускладнення після вірусної інфекції. Симптоми: Асиметрія обличчя, неможливість керувати мімічними м’язами та ризик пошкодження зору через нездатність заплющити око. Футболіст уже розпочав інтенсивний курс фізіотерапії та приймає противірусні препарати.

Лікарі зазначають, що параліч Белла зазвичай є тимчасовим станом, проте процес відновлення нервових закінчень може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Для професійного атлета це означає тривалу ізоляцію від тренувального процесу, оскільки порушення координації та зору роблять виступи на полі неможливими.

Сам Лукас зберігає позитивний настрій і подякував фанатам за підтримку, зазначивши, що зараз його головний пріоритет — повне одужання та перемога над вірусом. Керівництво клубу Монтеррей запевнило, що надасть гравцеві весь необхідний час для реабілітації.