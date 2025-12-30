Англія

Лондонські клуби домовилися про суму близько 35 мільйонів фунтів, остаточне рішення — за гравцем.

Крістал Пелес досяг домовленості з Тоттенгемом щодо переходу вінгера Бреннана Джонсона. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн з The Athletic.

За інформацією джерела, клуби узгодили суму трансферу, яка наближається до 35 мільйонів фунтів стерлінгів, однак угода ще не завершена — 24-річний валієць має ухвалити остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Інтерес до вінгера збірної Уельсу зберігають й інші клуби, тож ситуація може отримати розвиток уже в січні. У разі згоди Джонсона на перехід він стане важливим підсиленням атаки команди Олівера Гласнера, яка поєднує виступи у внутрішніх турнірах та єврокубках.

Для Тоттенгема цей продаж може стати четвертим найдорожчим в історії клубу — дорожче раніше продавали лише Гарета Бейла, Гаррі Кейна та Кайла Вокера. При цьому Джонсон не входить до довгострокових планів головного тренера Томаса Франка.

Раніше повідомлялося, що саме Бреннан Джонсон є головною трансферною ціллю Крістал Пелес на зимове вікно. Минулого сезону він став найкращим бомбардиром Тоттенгема з 18 голами у всіх турнірах, але в нинішній кампанії отримує менше ігрового часу — лише шість матчів у стартовому складі АПЛ.

Конкуренцію на флангах атаки лондонців посилив літній новачок Мохаммед Кудус, тоді як Деян Кулусевські тривалий час відновлюється після операції на коліні. У сезоні-2025/26 Джонсон провів 20 матчів у всіх турнірах та забив чотири м’ячі, діючи як на правому, так і на лівому фланзі.