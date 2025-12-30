Англія

Ключовий півзахисник канонірів вибув через травму коліна.

Лондонський Арсенал отримав болючий удар у розпал боротьби за чемпіонство. Один із головних лідерів команди, Деклан Райс, змушений пропустити принципове протистояння в Прем'єр-лізі проти Астон Вілли — повідомляє The Athletic.

Причиною відсутності Райса стала травма коліна, якої він зазнав у минулому турі під час переможного матчу проти Брайтона. У тій грі Деклану довелося виконувати роль правого захисника через пошкодження Ріккардо Калафйорі на розминці. Хоча півзахисник дограв зустріч до кінця, пізніше обстеження виявило проблему, яка потребує паузи для відновлення.

Список травмованих у стані канонірів продовжує зростати, що обмежує можливості для ротації в напруженому святковому графіку. Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері перебуває у чудовій формі, тому втрата лідера в такому матчі може стати вирішальною.

Медики клубу поки не називають точних термінів повернення гравця, проте очікується, що Райс пропустить лише найближчу гру, якщо реабілітація пройде без ускладнень.

Матч 19 туру АПЛ Арсенал — Астон Вілла розпочнеться о 22:15.