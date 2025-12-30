Англія

У продовженні 19 туру Прем'єр-ліги

Ньюкасл на виїзді здолав Бернлі (3:1)

У дебюті зустрічі сороки шокували суперника. Жоелінтон уже на 2-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Вісса на 7-й хвилині подвоїв перевагу. У середині першого тайму господарі відіграли один м’яч — Лоран з передачі Броя скоротив відставання в рахунку.У доданий час другого тайму Бруно остаточно зняв питання щодо переможця матчу.

У підсумку Ньюкасл перемагає та піднімається на 10-ту сходинку, тоді як Бернлі завершує 2025 рік у зоні вильоту.

Бернлі - Ньюкасл Юнайтед 1:3

Голи: Лоран, 23 - Жоелінтон, 2, Вісса, 7, Гімараес, 90+3

Бернлі: Дубравка — Лоран, Екдаль, Естев (Гамфріс, 15) — Вокер, Флорентіну (Барнс, 88), Угочукву (Трезор, 89), Пірес Сілва — Едвардс, Чауна (Брун Ларсен, 74) — Броя

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Тоналі, Гімараес, Жоелінтон (Віллок, 90) — Барнс, Вісса (Вольтемаде, 80), Гордон (Ремзі, 80)

Попередження: Вокер, Флорентіну — Жоелінтон

Вест Гем та Брайтон сильнішого не виявили (2:2)

Боуен з передачі Пакета відкрив рахунок у матчі. Чайки відігралися з пенальті — Велбек на 32-й хвилині реалізував одинадцятиметровий удар. Згодом 18-й номер мав можливість вивести свою команду вперед, але цього разу схибив з точки.

Натомість молотобійці самі реалізували пенальті: Пакета впевнено виконав вирок арбітра. На 61-й хвилині гості відновили паритет — Велтман встановив остаточний рахунок. За підсумками гри команди залишилися на тих самих місцях у таблиці: Вест Гем посідає 18-ту сходинку, Брайтон — 14-ту.

Вест Гем — Брайтон 2:2

Голи: Боуен, 10, Пакета, 45+4 (пен) - Велбек, 32 (пен), Велтман, 61

Вест Гем: Ареола — -, Тодібо (Мавропанос, 45), Кілман, Скарлз — Магасса (Соучек, 82), Поттс, Фернандеш — Пакета (Канте, 83), Боуен — Вілсон (Саммервілл, 63)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк — Кадіоглу, Аярі, Мілнер (Гіншелвуд, 72), Де Кейпер (Мітома, 58) — Мінте (Груда, 58), Гомес (Рюттер, 72) — Велбек (Костулас, 83)

Попередження: Боуен, Фернандеш, Кілман — Велбек, Мілнер, Данк, Костулас, Геке