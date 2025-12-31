Туреччина

Клуби досягли домовленості про перехід нападника до Касимпаші, проте сам гравець поки не дав фінальної згоди.

Український форвард Трабзонспора Данило Сікан може провести другу частину сезону 2025/26 в іншому турецькому клубі.

Як повідомляє авторитетний турецький інсайдер Решат Джан Озбудак, керівництво бордово-синіх уже досягло повної домовленості з Касимпашею щодо оренди до кінця сезону 24-річного нападника. Наразі очікується остаточне рішення самого футболіста.

Сікан, який приєднався до Трабзонспора на початку 2025 року, наразі розглядає цей варіант, зважуючи перспективи ігрової практики. У поточному сезоні нападник зіграв 14 ігор у всіх турнірах та забив 2 мʼячі.

Нагадаємо, раніше була інформація, що в послугах українця зацікавлений Копенгаген.