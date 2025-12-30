Англія

Нідерландець готовий покинути Етіхад заради ігрової практики, проте відмовився приєднуватися до клубу, що бореться за виживання в АПЛ.

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке опинився в епіцентрі трансферних чуток напередодні зимового вікна.

Як повідомляє TalkSport, керівництво містян не заперечує проти продажу 30-річного футболіста і встановило на нього несподівано низький цінник — близько 30 мільйонів євро. Така ціна зумовлена бажанням клубу розвантажити склад та надати гравцеві можливість знайти нову команду.

Попри доступну вартість та дефіцит ігрового часу під керівництвом Пепа Гвардіоли, Натан Аке вже встиг заблокувати один із варіантів продовження кар'єри. Захисник відхилив пропозицію Вест Гема, який наразі перебуває в зоні вильоту Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Натан лише один раз виходив у стартовому складі на матч АПЛ, програвши конкуренцію Йошко Гвардіолу та молодому Ніко О'Рейлі. Захисник прагне стабільно грати, щоб гарантувати собі місце у складі збірної Нідерландів на майбутньому Мундіалі. пріоритетом Аке є клуби, що виступають у єврокубках або борються за трофеї.

Окрім Вест Гема, до нідерландця виявляють інтерес справжні гранди європейського футболу. Зокрема, іспанська Барселона розглядає Аке як ідеальне підсилення оборони через його універсальність (здатність зіграти в центрі та на лівому фланзі).

Наразі Натан Аке залишається в Манчестері, проте низька ціна та бажання самого гравця змінити обстановку роблять його одним із найбажаніших лотів січневого трансферного ринку.