Англія

Вінгбек Манчестер Юнайтед отримав нагороду за матч 18-го туру проти Ньюкасла.

Гравця Манчестер Юнайтед Патріка Доргу було визнано найкращим футболістом ігрового тижня в англійській Прем’єр-лізі за підсумками 18-го туру. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

21-річний данський захисник став ключовою фігурою у переможному матчі проти Ньюкасла, в якому Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Доргу, який цього разу зіграв на позиції правого вінгера, забив єдиний та вирішальний гол, ефектно пробивши з льоту лівою ногою. Це взяття воріт стало для нього першим у складі клубу.

Зазначимо, що зазвичай Доргу використовувався як лівий вінгбек, однак тренер Рубен Аморім змінив тактичну схему на 4-2-3-1, що дозволило гравцеві розкритися в більш атакувальній ролі. Окрім гола, данець виграв вісім єдиноборств, здійснив п’ять виносів м’яча, чотири рази повертав володіння команді та створив один гольовий момент.

У голосуванні вболівальників Доргу набрав 35% голосів. Найближчим переслідувачем став Флоріан Вірц із 25%. Також серед номінантів були Раян Шеркі, Оллі Воткінс, Кевін Шаде та Мартін Дубравка.

Це вже п’ятий випадок у сезоні, коли гравець Манчестер Юнайтед отримує нагороду гравця туру АПЛ. Раніше її здобували Гаррі Магвайр, Браян Мбемо та двічі Бруну Фернандеш.