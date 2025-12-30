Англія

Шпори націлилися на зірку Бундесліги Яна Діоманде.

Лондонський Тоттенгем готує масштабну зміну в атакувальній лінії під час січневого трансферного вікна.

Як повідомляють BBC, головною ціллю команди Томаса Франка став 19-річний вінгер РБ Лейпциг Ян Діоманде. Його вартість оцінюють у приголомшливі £100 мільйонів, що може стати новим рекордом для лондонського клубу.

Інтерес до Діоманде виник на тлі ймовірного відходу Бреннана Джонсона. Попри статус героя минулого фіналу Ліги Європи, валлієць отримує все менше ігрового часу і наразі став об'єктом інтересу декількох клубів АПЛ.

Ситуація навколо Джонсона напряму пов'язана з активністю на південному узбережжі Англії: Борнмут готується до розставання зі своїм лідером Антуаном Семеньйо, який близький до переходу в Манчестер Сіті за £65 млн.

Саме Бреннана Джонсона Борнмут ідентифікував як ідеальну кандидатуру на місце Семеньйо. Вишні готові конкурувати з Крістал Пелес за підписання вінгера шпор. Щоб не втратити в якості атаки, Тоттенгем готовий реінвестувати кошти в Яна Діоманде, який вже встиг забити 7 голів у 16 матчах Бундесліги цього сезону.

Томас Франк підтвердив, що клуб буде активним на ринку в січні: "Ми обов'язково будемо шукати можливості для підсилення складу. Це важливо для підтримки конкуренції" — наголосив наставник.

Окрім Діоманде, шпори також розглядають варіанти з Савіньо та Омаром Мармушем, проте саме юний талант Лейпцига залишається пріоритетом номер один.

Раніше була інформація що в послугах Діоманде зацікавлений Манчестер Юнайтед.