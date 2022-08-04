Англія

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги розпочнеться 5 серпня протистоянням Крістал Пелас — Арсенал.

Окрім лондонського дербі вболівальники футболу ексклюзивно зможуть подивитися усі 380 матчів АПЛ. Варто зазначити, що до 5 серпня ціна за реєстрацію на платформі буде 20 гривень, а після 5 серпня 109.

Олександр Зінченко проведе перший офіційний матч після переходу до Арсеналу проти Крістал Пелас. Лондонці заплатили за одного з лідерів збірної України 30 млн. фунтів. 4-разовий чемпіон АПЛ у складі Манчестер Сіті буде одним із провідних футболістів Арсеналу у новому сезоні. Переглянути всі матчі українця можна буде лише на онлайн-платформі setantasports.com.

Разом із Зінченком новий сезон АПЛ розпочне ще один українець — Віталій Миколенко, який зміг стати частиною Евертона минулого сезону. Команда Френка Лемпарда розпочне сезон на Гудісон Парк проти лондонського Челсі.

Дебютний сезон в англійській Прем'єр-лізі проведе ще один гравець, який добре знайомий українським уболівальникам — Манор Соломон. Манор є гравцем лондонського Фулхема. Гравець збірної Ізраїлю перейшов у Фулхем із Шахтаря з орендою на рік. Соломон був членом Шахтаря з 2019 року і провів більше 100 матчів за команду. У першому турі АПЛ Фулхем прийме Ліверпуль.

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