Правий захисник Лестер Сіті Рікарду Перейра вибув на наступні півроку через травму.

Як повідомив головний тренер "лис" Брендан Роджерс, у 28-річного португальця діагностували розрив ахіллового сухожилля.

Терміни повернення Перейри в обойму Лестера становитимуть шість місяців.

Нагадаємо, у листопаді минулого року португальський вінгбек пропустив близько місяця через травму підколінного сухожилля, а в сезоні-2019/20 він практично не грав через розрив хрестоподібної зв'язки.