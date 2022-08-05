Англія

Лестер втратив Рікарду Перейру на півроку через чергову травму

Зазначимо, що цього літа "лисиці" є єдиним клубом АПЛ, який не оформив жодного трансферу.

Рікарду Перейра, Лестер

Правий захисник Лестер Сіті Рікарду Перейра вибув на наступні півроку через травму. Як повідомив головний тренер "лис" Брендан Роджерс, у 28-річного португальця діагностували розрив ахіллового сухожилля. Терміни повернення Перейри в обойму Лестера становитимуть шість місяців. Brendan Rodgers says Ricardo Pereira will be out for up to six months with an Achilles injury.



We’re all with you, Ricky 💙 — Leicester City (@LCFC) August 5, 2022 Нагадаємо, у листопаді минулого року португальський вінгбек пропустив близько місяця через травму підколінного сухожилля, а в сезоні-2019/20 він практично не грав через розрив хрестоподібної зв'язки.