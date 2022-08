Правий захисник Лестер Сіті Рікарду Перейра вибув на наступні півроку через травму.

Як повідомив головний тренер "лис" Брендан Роджерс, у 28-річного португальця діагностували розрив ахіллового сухожилля.

Терміни повернення Перейри в обойму Лестера становитимуть шість місяців.

Brendan Rodgers says Ricardo Pereira will be out for up to six months with an Achilles injury.



