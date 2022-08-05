Зазначимо, що цього літа "лисиці" є єдиним клубом АПЛ, який не оформив жодного трансферу.
Рікарду Перейра, Лестер
05 серпня 2022, 16:58
Правий захисник Лестер Сіті Рікарду Перейра вибув на наступні півроку через травму.
Як повідомив головний тренер "лис" Брендан Роджерс, у 28-річного португальця діагностували розрив ахіллового сухожилля.
Терміни повернення Перейри в обойму Лестера становитимуть шість місяців.
Нагадаємо, у листопаді минулого року португальський вінгбек пропустив близько місяця через травму підколінного сухожилля, а в сезоні-2019/20 він практично не грав через розрив хрестоподібної зв'язки.