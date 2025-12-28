Україна

Цікаве статистичне досягнення гравця Шахтаря.

Перша частина сезону української Прем’єр-ліги залишилась позаду, тож організатори змагань вирішили підбити певні статистичні підсумки цього етапу змагань.

З’ясувалось, що в матчі ще сьомого туру національної першості поміж львівським Рухом та донецьким Шахтарем на Арені Львів, який завершився з рахунком 4:0 на користь "гірників", півзахисник команди Арди Турана Педріньйо да Сілва на 31 хвилині відзначився 1400 голом серед бразильців у нашому чемпіонаті.

При цьому перший гол представника цієї країни було забито 28 березня 1996 року зусиллями півзахисника дніпровського Дніпра Луїса Емерсона у ворота кременчуцького Кременя.

Загалом у чемпіонаті відзначались 151 бразилець, на рахунку яких уже 1429 голів. Найкращий бомбардир серед них — Луїс Адріано (Шахтар, 77 голів).