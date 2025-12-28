Італія

Представники топ-ліг ведуть боротьбу за грузина.

Вихованець київського Динамо Георгій Цітаішвілі, який зараз захищає кольори французького Метца, став об'єктом пильної уваги з боку європейських футбольних грандів.

За інформацією відомого інсайдера Екрема Конура, 25-річний грузинський вінгер має високі шанси змінити клубну прописку вже в літнє трансферне вікно. Головним претендентом на футболіста називають італійський Наполі.

Раніше була інформація, що ситуацію навколо гравця активно моніторять ще кілька серйозних клубів: Лаціо, Вільярреал, Ліон та Лілль.

Наразі Георгій виступає за Метц на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону 2025/26. Влітку 2026 року у Цитаїшвілі завершується і повноцінний контракт із київським Динамо.