Італія

Але Скудетто поруч…

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився після перемоги над Вероною (3:0). Його слова наводить Sky Sport Italia.

«Ми мали краще контролювати м'яч. Були моменти, коли треба було зіграти інакше. М'яч потрібно переміщати постійно, а не тримати його вдома. Ми мали кілька втрат, це треба виправляти.

Нкунку — дуже чутливий хлопець, і сьогодні він хотів зіграти добре. Він безперечно може продовжувати і вдосконалюватися, як і всі інші.

На даний момент здається, що для Скудетто потрібно набрати 82-84 очки. Можливо, 86. Нам потрібно продовжувати спокійно працювати з чіткою метою: грати у Лізі чемпіонів наступного сезону», – сказав Алегрі.