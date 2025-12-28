Португалія

Португальський гранд намагається випередити італійський Наполі у боротьбі за талановитого 23-річного центрального захисника.

Захисник турецького Трабзонспора Арсеній Батагов може стати наступним гучним трансфером українського футболу в європейський топчемпіонат.

Як повідомляє турецька журналістка Еліс Бусе Араш, лісабонська Бенфіка офіційно вступила в переговорний процес щодо підписання контракту з українцем. На відміну від багатьох інших клубів, які лише приглядалися до гравця, Бенфіка перейшла до конкретних дій.

Повідомляється, що керівництво орлів уже розпочало офіційний діалог. Для лісабонського клубу, який славиться своїм вмінням знаходити та розвивати таланти для подальшого перепродажу в АПЛ чи Ла Лігу, 23-річний Батагов виглядає перспективною інвестицією в лінію оборони.

Раніше в медіа активно обговорювався інтерес до Батагова з боку італійського Наполі. Італійці бачили в українцеві підсилення свого захисного редуту, проте, за останніми даними, саме португальці зараз діють рішучіше.

Перехід до Бенфіки може стати для Арсенія ідеальним трампліном, враховуючи стиль гри команди та успішний досвід виступів українців у Португалії (зокрема, Анатолія Трубіна, який уже став ключовим гравцем лісабонців).

Батагов, якому нещодавно виповнилося 23 роки, вже встиг зарекомендувати себе як сучасний центрбек із хорошим першим пасом та високим рівнем ігрового інтелекту.

У цьому сезоні Арсеній відіграв за Трабзон майже всі ігри у чемпіонаті та відзначився двома результативними передачами. Transfermarkt оцінює захисника у 9 млн євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2028 року