Англія

Клуб досі не знайшов повноцінної заміни Скотту Паркеру.

Англійський Борнмут перспективно розпочав сезон із серії тривалістю в шість матчів без поразок, на тлі невдалих виступів у матчах проти Ліверпуля, Манчестер Сіті та Арсенала, однак зрештою поразка 0:9 від "червоних" звільнення Скота Паркера, на місце якого терміново призначили виконувача обов’язки головного тренера Гарі О’Ніла.

І хоча тимчасовий керманич намагається витягнути команду з певної кризи, проте вже має за плечима серію з чотирьох поразок поспіль, що було не до вподоби керівництву клубу.

"Вишні" й досі шукають можливу заміну на керівну посаду в команді, а місцева преса говорить про те, що вони зробили Марсело Б’єлси одним із можливих кандидатів.

67-річний аргентинець за свою кар’єру встиг напрацюватись на 13 посадах у семи різних країнах.

Повідомляється, шо потенційні нові власники Борнмута також зацікавлені в цьому запрошені та в особі 77-річного бізнесмена Білла Фолі вже зустрічались із Б’єлсою.

Нагадаємо, що відносно нещодавно Марсело підняв до АПЛ Лідс, який не грав в "еліті" 16 років, проте в лютому цього року був звільнений через незадовільні результати команди.