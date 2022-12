Допоки тривають вирішальні матчі плей-оф чемпіонату світу-2022 в Катарі, можна геть забути про те, що вже незабаром відбудеться відновлення розіграшу англійської Прем’єр-ліги.

Саме тому лондонський Челсі наразі переймається відновленням власних кондицій шляхом регулярних тренувань, і від учора, 11 грудня, почав проводити товариські матчі.

Першим суперником "синіх" стала бірмінгемська Астон Вілла, за підсумком зустрічі проти якої підопічні Грема Поттера зазнали мінімальної поразки (0:1).

Проте далеко не результат гри проти "левів", що не мала жодного принципового значення, змушує перейматись головного тренера "пенсіонерів".

Уже на 25 хвилині першого тайму нападник Армандро Броя був змушений залишити поле через пошкодження коліна, яке він зазнав у боротьбі проти захисника суперників Езрі Конси.

Футболіста виносили за межі поля на ношах, а після гри Поттер мав невтішні новини стосовно його здоров’я: "Це був дуже прикрий випадок. Думаю, що він невдало вдарився коліном об газон.

Не бачу жодних приводів для оптимізму станом на зараз, проте до висновків лікарів нічого конкретного говорити не буду. Уся команда схрестила пальці за здоров’я Армандо".

21-річний Броя в цьому сезоні відіграв 21 матч, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.

Haunting screams from Armando Broja, this doesn’t look good at all.



Heartbreaking. Speedy recovery. 🙏 pic.twitter.com/rPhk4WDryA