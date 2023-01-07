Трент Александер-Арнольд, Getty Images
07 січня 2023, 22:56
У ці хвилини триває має матч 1/32 Кубка Англії між Ліверпулем та Вулвергемптоном. Після першого тайму на табло Енфілда 1:1.
Для одного з мерсисайдців ця гра точно є особливою. 24-річний правий оборонець команди Трент Александер-Арнольд виходить у складі Ліверпуля вже 250-й раз у своїй кар'єрі.
Особливого символізму ситуації надає той факт, що Арнольд є уроджецем однойменного міста і вихованцем клубу.
"250 матчів за клуб свого дитинства! Особливе досягнення для Трента Александера-Арнольда цього вечора" — підсумували "скаузери" у своєму Твіттері.
Нагадаємо, що дебют футболіста у рідному клубі прийшовся на матч Кубка Ліги проти Тоттенгема. Гра відбулася 25 жовтня 2016 року, коли Тренту було 18 років і 18 днів.
Зазначимо, що на нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку Ліверпуль — Вулвергемптон.