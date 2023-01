У ці хвилини триває має матч 1/32 Кубка Англії між Ліверпулем та Вулвергемптоном. Після першого тайму на табло Енфілда 1:1.

Для одного з мерсисайдців ця гра точно є особливою. 24-річний правий оборонець команди Трент Александер-Арнольд виходить у складі Ліверпуля вже 250-й раз у своїй кар'єрі.

Особливого символізму ситуації надає той факт, що Арнольд є уроджецем однойменного міста і вихованцем клубу.

"250 матчів за клуб свого дитинства! Особливе досягнення для Трента Александера-Арнольда цього вечора" — підсумували "скаузери" у своєму Твіттері.

250 appearances for his boyhood club ♥



A special milestone for @TrentAA tonight ✨ pic.twitter.com/hHK5MGRSbd