У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги замість очікуваного конкурентоспроможного матчу ми побачили більш ніж впевнену перемогу Манчестер Юнайтед над Лестером з рахунком 3:0 та черговий "сухий" матч у виконанні голкіпера манкуніанців Давіда Де Хеа, який зробив іспанця рекордсменом клубу за цим показником (180 "сухих" матчів за МЮ).

Легендарний данський голкіпер Петер Шмейхель, якому раніше належав рекорд за кількістю "сухих" матчів за Манчестер Юнайтед (179 "сухих" матчів за МЮ), привітав Давіда Де Хеа з цим вражаючим досягненням

"180-й "сухий" матч Де Хеа був важким, але цілком заслуженим завдяки двом сейвам світового рівня👏

Молодець, Давіде! Прийми від мене численні вітання, оскільки це дуже фантастичне досягнення🤩", — написав Шмейхель-старший в своєму Twitter.

The 180th clean sheet was hard earned, but well deserved with two out of this world saves 👏🏼 Well done @D_DeGea, many congratulations, what a fantastic achievement 🤩 https://t.co/hJnO4pYWY7