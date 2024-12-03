Молодий захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо незабаром підпише новий контракт із "вершковими". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу дуже задоволене виступами та прогресом 21-річного іспанця, який є вихованцем "вершкових".

Реал має намір запропонувати гравцеві новий контракт із покращеною зарплатою після того, як він вразив своєю грою в основній команді.

Діючий контракт Рауля розрахований до літа 2026 року. Цього сезону він провів чотири матчі, в яких відзначився одним асистом.