Італія

Вихованець "вершкових" отримає нову угоду від мадридського клубу.

Молодий захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо незабаром підпише новий контракт із "вершковими". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу дуже задоволене виступами та прогресом 21-річного іспанця, який є вихованцем "вершкових".

Реал має намір запропонувати гравцеві новий контракт із покращеною зарплатою після того, як він вразив своєю грою в основній команді.

Діючий контракт Рауля розрахований до літа 2026 року. Цього сезону він провів чотири матчі, в яких відзначився одним асистом.