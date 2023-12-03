Відбулося жеребкування третього раунду Кубка Англії-2023/24, повідомили на офіційній сторінці турніру у Twitter.

Найбільше серед усіх 32-х пар виділяється протистояння лондонського Арсеналу та Ліверпуля.

Челсі Михайла Мудрика зіграє проти Престона, а Брентфорд Єгора Ярмолюка отримав у суперники Вулвергемптон. 

Евертон Віталія Миколенка побореться з Крістал Пелес, а Борнмуту Іллі Забарного дістався Квінс Парк Рейнджерс.

Сандерленд Назарія Русина протистоятиме Ньюкаслу, а Свонсі Миколи Кухаревича зустрінеться з Моркамом.

Зазначається, що матчі 3-го раунду Кубка Англії мають відбутися 6-го січня.