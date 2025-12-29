Англія

14-річний півзахисник продовжить розвиток у системі одного з грандів англійського футболу.

Перспективний хавбек юнацької збірної України Мирослав Васьковський офіційно приєднався до структури англійського Ліверпуля. Про це повідомила пресслужба мерсисайдського клубу.

14-річний футболіст перебрався до Англії з австрійської Аустрії, куди свого часу перейшов із київського Локомотива. Упродовж останніх місяців він проходив адаптацію в академії Ліверпуля, а наприкінці грудня клуб завершив оформлення всіх необхідних документів.

Васьковський є гравцем збірної України U-15 і нещодавно брав участь у турнірі розвитку УЄФА, що проходив у Португалії. У поточному сезоні українець виступатиме за команди Ліверпуля U-14 та U-15, продовжуючи свій шлях у структурі одного з найтитулованіших клубів Європи.