Іспанія

Президент Барси відзначив керманича команди.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про головного тренера команди Гансі Фліка. Його слова наводить AS.

«Він справжній професіонал та передає свою пристрасть гравцям. Для мене є велика честь отримати цю нагороду для Гансі Фліка. Я вдячний Гансі та його штабу. Ключем до його успіху стала адаптація у клубі та у місті, він зібрав неймовірну команду однодумців. Він пристрасний чоловік і ставиться до гравців з особливою чуйністю.

Протягом усього минулого сезону ми чинили сильний тиск, і наша офсайдна пастка чудово працювала. Зараз нам доводиться складніше, ми лідируємо в Ла Лізі та сподіваємося, що команда зможе повторити те, що зробила минулого сезону, і навіть перевершити.

У Лізі чемпіонів ми здобули урок, але в Ла Лізі, за яку боролися до самого кінця, ми пʼять разів перемогли мадридський Реал, це було видовищно. Гравці показали свій талант та відданість клубу», – сказав Лапорта.