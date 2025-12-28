Президент Барси відзначив керманича команди.
Жоан Лапорта, Getty Images
28 грудня 2025, 21:13
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про головного тренера команди Гансі Фліка. Його слова наводить AS.
«Він справжній професіонал та передає свою пристрасть гравцям. Для мене є велика честь отримати цю нагороду для Гансі Фліка. Я вдячний Гансі та його штабу. Ключем до його успіху стала адаптація у клубі та у місті, він зібрав неймовірну команду однодумців. Він пристрасний чоловік і ставиться до гравців з особливою чуйністю.
Протягом усього минулого сезону ми чинили сильний тиск, і наша офсайдна пастка чудово працювала. Зараз нам доводиться складніше, ми лідируємо в Ла Лізі та сподіваємося, що команда зможе повторити те, що зробила минулого сезону, і навіть перевершити.
У Лізі чемпіонів ми здобули урок, але в Ла Лізі, за яку боролися до самого кінця, ми пʼять разів перемогли мадридський Реал, це було видовищно. Гравці показали свій талант та відданість клубу», – сказав Лапорта.