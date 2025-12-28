Італія

Єдиний гол Лаутаро Мартінеса приніс міланцям виїзну перемогу в Бергамо.

У матчі 17-го туру чемпіонату Італії Інтер здобув важливу перемогу над Аталантою на виїзді. Поєдинок відбувся на стадіоні Джевісс — Атлеті Адзуррі д’Італія в Бергамо та завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

У першому таймі нападник Інтера Маркус Тюрам відзначився забитим м’ячем, однак взяття воріт було скасоване після перегляду епізоду. Долю зустрічі вирішив гол Лаутаро Мартінеса, який на 65-й хвилині точно пробив у ворота господарів.

Завдяки цій перемозі Інтер зберіг перше місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 36 очок після 16 матчів. Аталанта з 22 пунктами після 17 ігор розташовується на 11-й позиції.

Аталанта — Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 65

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Самарджич, 75) — Дзаппакоста (Муса, 46), де Рон, Едерсон, Залевські (Бернасконі, 65) — Де Кетеларе, Пашалич (Сулемана, 58) — Скамакка

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні — Енріке, Барелла (Мхітарян, 76), Чалханоглу, Зелінські, Дімарко (Аугусто, 76) — Тюрам (Еспозіто, 64), Мартінес (Діуф, 84)

Попередження: Колашинац, Сулемана — Бастоні