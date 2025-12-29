Інше

Команди поділили очки та зберегли лідерство в групі F після другого туру.

У поєдинку другого туру групового етапу Кубка африканських націй збірні Кот-д’Івуару та Камеруну не змогли визначити сильнішого. Зустріч, яка відбулася на стадіоні Марракеш у Марокко, завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Першими відзначилися івуарійці — на 51-й хвилині рахунок відкрив півзахисник Амад Діалло. Утім, перевага тривала недовго: вже за п’ять хвилин камерунська збірна зрівняла рахунок завдяки автоголу Гіслена Конана. До фінального свистка команди більше не змогли змінити цифри на табло.

Після двох турів Кот-д’Івуар і Камерун мають по чотири очки та очолюють турнірну таблицю групи F.

Кот-д’Івуар - Камерун 1:1

Голи: Діалло, 51 - Конан (автогол), 56