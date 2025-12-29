Кордеро достроково завершить оренду в Бельгії заради переходу в Іспанію.
Антоніо Кордеро, getty images
29 грудня 2025, 07:30
Іспанський Кадіс домовився з Ньюкаслом про оренду 19-річного вінгера та гравця юнацької збірної Іспанії Антоніо Кордеро.
Цього сезону Кордеро виступав на правах оренди за бельгійський Вестерло, у складі якого провів 8 матчів. Однак Ньюкасл ухвалив рішення достроково перервати угоду (розрахована до 30 червня 2026 року) з бельгійським клубом і відправити футболіста до Іспанії.
Антоніо Кордеро приєднався до Ньюкасла в серпні, перейшовши з Малаги. Повідомлялося, що вінгер мав конкретні пропозиції від Барселони та Реала, проте обрав варіант із переходом до англійського клубу. Влітку Кордеро у складі збірної Іспанії U-19 дійшов до фіналу юнацького чемпіонату Європи.
Наразі Кадіс посідає шосте місце в іспанській Сегунді та продовжує боротьбу за підвищення в класі. Свій наступний матч "жовта субмарина" проведе 4 січня проти Депортіво.