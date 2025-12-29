Англія

Кордеро достроково завершить оренду в Бельгії заради переходу в Іспанію.

Іспанський Кадіс домовився з Ньюкаслом про оренду 19-річного вінгера та гравця юнацької збірної Іспанії Антоніо Кордеро.

Цього сезону Кордеро виступав на правах оренди за бельгійський Вестерло, у складі якого провів 8 матчів. Однак Ньюкасл ухвалив рішення достроково перервати угоду (розрахована до 30 червня 2026 року) з бельгійським клубом і відправити футболіста до Іспанії.

🚨🟡🔵 EXCL: Cádiz agree loan deal to sign Antonio Cordero from Newcastle as Westerlo loan deal has been interrupted.



Cádiz win race to sign talented winger, as #NUFC sources confirm. pic.twitter.com/WPcIf9bItW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2025

Антоніо Кордеро приєднався до Ньюкасла в серпні, перейшовши з Малаги. Повідомлялося, що вінгер мав конкретні пропозиції від Барселони та Реала, проте обрав варіант із переходом до англійського клубу. Влітку Кордеро у складі збірної Іспанії U-19 дійшов до фіналу юнацького чемпіонату Європи.

Наразі Кадіс посідає шосте місце в іспанській Сегунді та продовжує боротьбу за підвищення в класі. Свій наступний матч "жовта субмарина" проведе 4 січня проти Депортіво.