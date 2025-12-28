Франція

Португалець був шокований перемогою у фіналі Ліги чемпіонів.

Півзахисник Парі Сен-Жермен Вітінья висловився про розгромну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів над Інтером (5:0).

«Я нещодавно говорив про це з друзями. Чи можете собі уявити думки гравця ввечері перед фіналом Ліги чемпіонів, коли він намагається заснути? У голові прокручуються тисячі сценаріїв, позитивних і негативних, і в жодному ми не очікували на таку беззаперечну перемогу з рахунком 5:0.

Це був один із найкращих днів у моєму житті. Ідеальний день у всіх сенсах. Там була вся моя родина. Мої дочки, мої батьки, моя сестра, близькі друзі. Всі вони були дуже схвильовані, і я також. Я дійсно хотів бути у найкращій формі та виграти Лігу чемпіонів, яку в Парижі чекали так довго. Щоб усе сталося саме так, коли навіть люди, яким не подобається ПСЖ чи гравці, не можуть нічого сказати», — сказав Вітінья.