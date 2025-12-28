Франція

Провальний період команди.

Ніцца узгодила звільнення головного тренера команди Франка Еза. Про це повідомляє французьке видання L’Équipe.

Ез працював у команді з 2024 року, минулого сезону Ніцца під керівництвом тренера посіла четверте місце у турнірній таблиці Ліги 1, проте на даний момент «орли» з 17 очками в активі знаходяться на 13-му місці в таблиці чемпіонату Франції.

У зведеній таблиці Ліги Європи Ніцца розташовується на останньому, 36 місці без набраних очок.