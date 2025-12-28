Нідерланди. Новина

Колишній функціонер Барселони підписав довгострокову угоду з амстердамським клубом.

Амстердамський Аякс досяг усної домовленості з Йорді Кройффом щодо його призначення на посаду спортивного директора. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Остаточне оформлення угоди перебуває на фінальній стадії.

Очікується, що 51-річний спеціаліст розпочне роботу на початку лютого 2026 року. Контракт розрахований до 30 червня 2028 року.

Останнім часом Кройфф працював радником у футбольних структурах Індонезії. Раніше він обіймав керівну посаду в Барселоні, де відповідав за спортивний напрям розвитку клубу.

Раніше Аякс підписав колишнього захисника Арсенала.