Український центральний захисник Ілля Забарний — єдиний гравець у складі Бормута, що провів повністю кожен матч англійської Прем’єр-ліги в поточному сезоні.

Тож не дивно, що в підсумку 21-річного виконавця команди Андоні Іраоли долучили до переліку з чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця "вишень" у грудні.

Конкуренцію Забарному складатимуть:

– півзахисник Раян Крісті / 6 матчів (Астон Вілла, Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Ноттінгем Форест, Фулгем, Тоттенгем), 1 гольовий пас;

– захисник Маркос Сенесі / 6 матчів (Астон Вілла, Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Ноттінгем Форест, Фулгем, Тоттенгем), 2 голи + 1 гольовий пас;

– нападник Домінік Соланке / 6 матчів (Астон Вілла, Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Ноттінгем Форест, Фулгем, Тоттенгем), 6 голів.

Висловити прихильність одному з гравців можна за посиланням, а також нижче в матеріалі.

