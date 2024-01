Сьогодні, 6 січня, у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Сандерленд прийматиме Ньюкасл Юнайтед на Стедіум оф Лайт.

Український центральний нападник "чорних котів" Назарій Русин опинився у стартовому складі на суботній поєдинок.

Our starting XI to take on Newcastle United! 👊#SAFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/lht4Bugd3N