Англія

Внесок у гру французького півзахисника гідно оцінили.

Колишній півзахисник Челсі Нголо Канте отримає постійний банер на Стемфорд Бридж, повідомила фанатська група We Are The Shed.

Такої честі удостоєні Дрогба, Лампард, Террі, Бонетті, Кановілл, Вілкінс та інші колишні гравці "синіх".

Зазначимо, що Канте виступав за Челсі з літа 2016 по літо 2023-го. У складі лондонської команди він виграв АПЛ, Кубок Англії, Лігу Європи, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Також він ставав Гравцем сезону в англійській Прем'єр-лізі, Гравцем року в Англії за версією ПФА та низка інших особистих нагород у його активі.