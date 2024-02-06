Захисник Борнмута є одним із найшвидших гравців на своїй позиції.
Ілля Забарний, Getty Images
06 лютого 2024, 21:57
Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний опинився серед десяти найшвидших гравців англійської Прем'єр-ліги-2023/24, передає портал BBC Sport.
Найшвидшим у турнірі виявився центральний захисник Тоттенгема Мікі ван де Вен (37,38 км/год). Правий вінгер Лутона Чідозі Огбене — другий у рейтингу (36,93 км/год). Закрив топ-3 правий вінгер Вулвергемптона Педру Нету (36,86 км/год).
Забарний посів восьме місце рейтингу найшвидших гравців чемпіонату Англії поточного сезону. У переможному виїзному матчі 15 туру проти Крістал Пелес (2:0) українець розігнався до 36,6 км/год.
Результат 21-річного гравця Борнмута є третім серед усіх захисників турніру. Другим виявився Дара О'Ши з Бернлі (36,73 км/год).
У цьому сезоні Забарний взяв участь у 26 матчах "вишень" у всіх турнірах. Всі матчі АПЛ (наразі 22) він розпочинав у стартовому складі.