Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний опинився серед десяти найшвидших гравців англійської Прем'єр-ліги-2023/24, передає портал BBC Sport.

Найшвидшим у турнірі виявився центральний захисник Тоттенгема Мікі ван де Вен (37,38 км/год). Правий вінгер Лутона Чідозі Огбене — другий у рейтингу (36,93 км/год). Закрив топ-3 правий вінгер Вулвергемптона Педру Нету (36,86 км/год).

