Англія

Захисник Борнмута є одним із найшвидших гравців на своїй позиції.

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний опинився серед десяти найшвидших гравців англійської Прем'єр-ліги-2023/24, передає портал BBC Sport.

Найшвидшим у турнірі виявився центральний захисник Тоттенгема Мікі ван де Вен (37,38 км/год). Правий вінгер Лутона Чідозі Огбене — другий у рейтингу (36,93 км/год). Закрив топ-3 правий вінгер Вулвергемптона Педру Нету (36,86 км/год).

Micky van de Ven has got PACE ⚡



These are the 10 quickest players in the Premier League this season ⬇️ pic.twitter.com/32ACOX5Mlk — Match of the Day (@BBCMOTD) February 6, 2024

Забарний посів восьме місце рейтингу найшвидших гравців чемпіонату Англії поточного сезону. У переможному виїзному матчі 15 туру проти Крістал Пелес (2:0) українець розігнався до 36,6 км/год.

Результат 21-річного гравця Борнмута є третім серед усіх захисників турніру. Другим виявився Дара О'Ши з Бернлі (36,73 км/год).

У цьому сезоні Забарний взяв участь у 26 матчах "вишень" у всіх турнірах. Всі матчі АПЛ (наразі 22) він розпочинав у стартовому складі.