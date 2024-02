Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк зустрівся з українськими дітьми під час заходу, організованого клубом, передає офіційна сторінка "бджіл" у Twitter.

У пресслужбі клубу зазначили, що чимало хлопців і дівчат, з якими поспілкувався 19-річний гравець, були вимушені залишити свої домівки в Україні через початок повномасштабного російського вторгнення. Діти також отримали можливість сфотографуватися з Ярмолюком і отримати його автограф.

💙💛



