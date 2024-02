У рамках перенесеного матчу 18-го туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті прийматиме Брентфорд. Команди вже оголосили свої стартові склади на поєдинок.

Основна 11-ка манкуніанців виглядає наступним чином:

Your City team for #MCIBRE 👊 XI | Ederson, Walker (C), Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Bernardo, Foden, Alvarez, Bobb, Haaland SUBS | Ortega Moreno, Carson, Ake, Kovacic, Doku, De Bruyne, Gomez, Nunes, Lewis #ManCity | @etihad pic.twitter.com/okOv4GcCSj

Місця у старті "бджіл" не знайшлося для українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

🐝 Your Bees to take on City #MCIBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/KszKAOvmre