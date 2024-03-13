Англія

Коментар від екс-спортивного директора Роми.

Тіаго Пінту розповів щодо інтересу з боку Ньюкасла - цитує ресурс I News.

"Коли я залишив Рому, я багато думав про це, і я просто відчув, що це правильний час, кінець циклу. Але коли я прийняв рішення, всі близькі мені сказали: "Знаючи Вас так, як ми, сумніваємося, що через два тижні Ви будете спокійні". Я думаю, що вони, ймовірно, мали рацію.

Якщо такий великий клуб, як Ньюкасл хоче поговорити з вами, ви, звичайно, зацікавлені в цьому. Я дуже добре знаю історію клубу, тому що сер Боббі Робсон був великою особистістю в Португалії, і ми асоціювали його з Ньюкаслом. Я пішов до клубу через цю пристрасть.

Робота, яку виконали нові власники, була дуже вражаючою, завдяки розумній стратегії вони вийшли з боротьби на виліт у Лігу чемпіонів, тому в Ньюкаслі є величезний потенціал.

Футбол схожий на все інше, у вас є різні цикли. Іноді ти погоджуєшся, іноді не погоджуєшся, але ніхто не може применшити великий вплив, який Жозе Моуріньо мав у Ромі".

Наразі Ньюкасл знаходиться на 10-му місці в таблиці чемпіонату Англії.