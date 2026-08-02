Німеччина

Німецький клуб досяг повної домовленості з Наполі щодо переходу іспанського захисника, який покликаний замінити Алехандро Грімальдо.

Леверкузенський Баєр готує серйозне підсилення свого захисного редуту. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, керівництво німецького клубу досягло домовленості щодо трансферу лівого захисника Мігеля Гутьєрреса.

Іспанський футболіст залишає італійський Наполі та приєднується до Баєра на умовах повноцінного контракту. Повідомляється, що сума відступних за гравця складе солідні 30 мільйонів євро. Контракт до літа 2031 року.

У минулому сезоні 25-річний іспанець зіграв 34 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, забив один мʼяч та віддав один асист.

Леверкузенці розглядають Гутьєрреса як пряму заміну на позицію лівого фулбека після відходу іншого іспанця — Алехандро Грімальдо, який відігравав ключову роль у системі команди.