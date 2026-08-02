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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 серпня 2026 року.

Завершилася 1621 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву та Київській області. У столиці відомо про 9 загиблих та 33 постраждалих.

Трамп стверджує, що ще не дав свою згоду на передачу Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot.

Федоров пообіцяв, що не перейде в опозицію до Зеленського під час війни, та каже, що не вийде на вулицю до учасників акцій протесту, які вимагають його повернення на посаду.

У росії заявили, що українські дрони потопили теплохід біля Новоросійська.

У центрі Москви стався вибух у кафе. Там могли святкувати день народження генерала.

Підбірка: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойові зіткнення. Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети, здійснив 66 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6659 дронів-камікадзе та здійснив 2381 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив три атаки. Крім того, завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Радьківки, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Іващиного.

На Купʼянському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

Дванадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Лиману, Озерного, Андріївки, Новомихайлівки, Шийківки, Новоселівки та Діброви; три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 14 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Різниківки; ще три боєзіткнення тривають.

Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Привільного та Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 23 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Білицьке, Родинське, Шевченко, Новогришине, Гуліве, Котлине та Удачне. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 41 окупанта та 18 — поранено; знищено дві реактивні системи залпового вогню, дві одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено пʼять артилерійських систем та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 423 безпілотні літальні апарати різних типів.

Три атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Рибного.

Шість атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка та Цвіткове.

Сьогодні не зафіксовано штурмових дій противника на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Важко почався день після масованої російської балістичної атаки. Тридцять п’ять ракет, і більшість – балістика. Ще майже 190 дронів різних типів. Зростає кількість реактивних «шахедів», і кожен у світі має бачити, що, затягуючи цю війну, Росія вчиться вбивати новими методами, і точно не тільки українців. Були влучання по будинках. Основна мішень ракет – Київ, інфраструктура в Києві, на Київщині – у Броварах, Вишневому. Загинули дев’ять людей. Мої співчуття рідним та близьким.

Ще 40 людей поранені від цього удару. Всю добу були удари в областях. Постійний терор FPV-дронів у Херсоні, в містах і громадах Дніпровщини. Нікополь, Марганець, інші наші міста, Миколаїв...

Був удар дроном по звичайному будинку в Одесі, також були удари по Запоріжжю, по громадах на Донеччині, Сумщині. Загалом десятки людей поранені. Потрібні відповіді на цей російський терор. Реальні відповіді світу. Звісно, ми бачимо кожного лідера та кожну країну, які реагують.

Але єдина сильна реакція, вона справедлива, реакція, яка справді досягає мети й допомагає людям, – це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для «петріотів» у світі є, і важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно.

У Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливої – це можливість Росії вбивати наших людей.

Зараз провів нараду щодо санкцій, і зараз теж треба реагувати додатковими й реальними санкціями. На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику – пускові, ракети, – постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, – усі мають бути під санкціями. І не тільки нашими, але й партнерів – досі є прогалини в юрисдикціях G7. Треба, щоб наші дипломати із цим попрацювали.

Паливний напрямок: усе, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене. Ми будемо про це говорити й з українськими послами – глобальна нарада найближчим часом. Потрібні реальні результати по кожному напрямку – зброя для України, санкції проти Росії.

Щойно говорили з Умєровим, Будановим, Кислицею та Палісою по дипломатичних завданнях з американськими партнерами. Я розраховую, що наступні тижні будуть не пустими. Америка вміє бути активною. Були доповіді сьогодні Драпатого, Хмари по фронту, по застосуванню наших сил, по забезпеченню.

Також щойно я говорив із Президентом Еміратів. Я вдячний за повне розуміння ситуації та повну підтримку всіх зусиль заради миру й більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам, допомагає Україні, і в цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів у Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, стосується безпеки морських шляхів. Я дякую кожному, хто нам допомагає! Я дякую всім, хто захищає життя, хто рятує людей.

Слава Україні!

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!