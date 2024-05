Гол лівого вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо у ворота Евертона у 13 турі визнали найкращим протягом усього сезону-2023/24 англійської Прем'єр-ліги, передає офіційний сайт турніру.

Евертон — Манчестер Юнайтед 0:3 Відео голів та огляд матчу 26.11.2023

Результативний удар у матчі проти "ірисок" на Гудісон Парк був для 19-річного аргентинця дебютним в АПЛ.

Out of this world 🛸@ManUtd's Alejandro Garnacho wins the @Budweiser @PremierLeague Goal of the Season award 🏆🔥 pic.twitter.com/O3Wx6J1jyt