Чудовий удар аргентинця отримав найбільшу кількість голосів.
Алехандро Гарначо, Getty Images
26 травня 2024, 13:57
Гол лівого вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо у ворота Евертона у 13 турі визнали найкращим протягом усього сезону-2023/24 англійської Прем'єр-ліги, передає офіційний сайт турніру.
Евертон — Манчестер Юнайтед 0:3 Відео голів та огляд матчу 26.11.2023
Результативний удар у матчі проти "ірисок" на Гудісон Парк був для 19-річного аргентинця дебютним в АПЛ.
Зазначимо, що представник Манчестер Юнайтед виграв цю нагороду вперше з моменту її заснування (сезон-2016/17).
Нагадаємо, вчора Гарначо голом допоміг "Червоним Дияволам" здолати Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії.
Протягом поточної кампанії аргентинець взяв участь у 50 матчах колективу Еріка тен Гага, відзначившись 10 голами і 5 асистами.