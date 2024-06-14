Англійський хавбек у 2014 році перейшов із табору "святих" до Ліверпуля за 31 млн євро.
Адам Лаллана, Саутгемптон
14 червня 2024, 20:45
Центральний півзахисник Адам Лаллана, у якого завершився контракт із Брайтоном наприкінці цього сезону, був офіційно представлений в якості нового гравця Саутгемптона.
36-річний англієць приєднався до рідного клубу на права вільного агента, підписавши однорічний контракт.
Відзначимо, що Лаллана є вихованцем Саутгемптона, але влітку 2014 року він перейшов до Ліверпуля за 31 мільйонів євро.
Нагадаємо, що у новому сезоні Саутгемптон виступатиме в АПЛ, оскільки у фіналі плей-оф Чемпіоншипу здолав Лідс Юнайтед та підвищився у класі.
У минулому сезоні Прем'єр-ліги Адам Лаллана провів за Брайтон 845 хвилин у 25 матчах, відзначившись одним асистом.