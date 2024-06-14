Англія

Англійський хавбек у 2014 році перейшов із табору "святих" до Ліверпуля за 31 млн євро.

Центральний півзахисник Адам Лаллана, у якого завершився контракт із Брайтоном наприкінці цього сезону, був офіційно представлений в якості нового гравця Саутгемптона.

36-річний англієць приєднався до рідного клубу на права вільного агента, підписавши однорічний контракт.

Відзначимо, що Лаллана є вихованцем Саутгемптона, але влітку 2014 року він перейшов до Ліверпуля за 31 мільйонів євро.

Back where it all began ❤️ pic.twitter.com/D5UxkBCMcc — Southam(P)ton FC (@SouthamptonFC) June 14, 2024

Нагадаємо, що у новому сезоні Саутгемптон виступатиме в АПЛ, оскільки у фіналі плей-оф Чемпіоншипу здолав Лідс Юнайтед та підвищився у класі.

У минулому сезоні Прем'єр-ліги Адам Лаллана провів за Брайтон 845 хвилин у 25 матчах, відзначившись одним асистом.