Центральний півзахисник Адам Лаллана, у якого завершився контракт із Брайтоном наприкінці цього сезону, був офіційно представлений в якості нового гравця Саутгемптона.

36-річний англієць приєднався до рідного клубу на права вільного агента, підписавши однорічний контракт.

Відзначимо, що Лаллана є вихованцем Саутгемптона, але влітку 2014 року він перейшов до Ліверпуля за 31 мільйонів євро.

Back where it all began ❤️ pic.twitter.com/D5UxkBCMcc